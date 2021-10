Prossimo al rinnovo, pronto a rivestire la maglia dellagià contro la. Dopo l'infortunio, Paulotornerà protagonista dopo la sosta nazionale. E come riporta La Gazzetta dello Sport, Massimilianoavrebbe già deciso quali saranno i compiti tattici della Joya, per questa stagione:"Ritrovando il centro Nella seconda esperienza in panchina di Max, Dybala ha la maglia numero 10 da un po’ (la prese alla terza stagione) e dovrebbe agire da dieci con costanza, dopo un inizio di stagione in cui è partito per lo più seconda punta o addirittura «falso nueve»: il progetto della nuova Juve, dopo qualche correzione in corsa, sembra portare lì, a un 4-4-1-1 con due ali vere (Chiesa, Cuadrado, Kulusevski), un riferimento davanti (Morata, Kean, o ancora Fede) e Paulo libero di ispirare. Una posizione che l’argentino aveva già trovato nella seconda annata bianconera, quando il tecnico virò verso il 4-2-3-1, forte del doppio lavoro di Cuadrado e Mandzukic in fascia: dietro a Higuain c’era lui, con libertà di inventare e cercare la porta. Una centralità che l’argentino perse con l’arrivo di Cristiano Ronaldo: gli aggiustamenti per permettere al portoghese di partire dal suo classico centro-sinistra portarono Allegri a un tridente (con Paulo a destra) e Sarri a cercare una faticosa ma in fin dei conti fruttuosa convivenza dei due fra 4-3-3 e 4-4-2. Con Pirlo, un anno fa, Dybala c’è stato poco e mai al 100 per cento: nella “liquidità” delle posizioni offensive, era più seconda punta che trequartista. Adesso che è tornato al centro del progetto, non gli resta che riprendersi anche il centro del campo. Che deve diventare il centro della “scena”, per un dieci vero, da dieci milioni l’anno."