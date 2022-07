"Ciao Paulo, grazie per le gioie che ci hai dato. Comunque... meglio allache all'... #forzajuve". Questo il messaggio, accompagnato da tre risate, del noto tifoso bianconero Ezioper l'attaccante argentino, che dopo essersi svincolato dallaha deciso di accettare la proposta dei giallorossi di Josè Mourinho per un contratto triennale. Anche dalle sue parole, dunque, emerge sollievo per la scelta della Joya di non accasarsi all'Inter, club al quale sembrava ormai destinato. Ecco il post del noto conduttore su Twitter.