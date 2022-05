Come racconta Gazzetta, in realtà la Roma non si è ancora mai fatta sentire con l’agente di Paulo Dybala. L’Inter invece è una possibilità molto più concreta. "Dybala? Sfrutteremo le opportunità - ha detto domenica Beppe Marotta - ci sono giocatori svincolati e noi li valuteremo". Marotta fu, insieme a Fabio Paratici, l’artefice del trasferimento di Dybala dal Palermo alla Juventus nell’estate 2015. Tra lui e Paulo c’è un legame speciale e il suo obiettivo è regalarlo ai tifosi nerazzurri per lenire il dispiacere dello scudetto sfumato.