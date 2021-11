Paulo Dybala, che ha superato Platini e Charles nella classifica marcatori all-time della Juventus, commenta la vittoria per 4-2 da protagonista sullo Zenit San Pietroburgo a Sky Sport: "Avevo pensato da tempo di fare quella esultanza, ma il gol numero 104 era arrivato in un momento, contro l'Inter, in cui non c'era tempo per dilungarsi in esultanze. Oggi ho trovato il momento giusto per esultare in questo modo!"

LA CHIAVE - "Ci serviva tanto questa vittoria, all'intervallo ci siamo detti di giocare con più calma e pazienza, sapevamo che giocando così gli spazi li avremmo trovati. Abbiamo disputato una gran ripresa, più tranquilla della prima frazione, e il risultato è venuto di conseguenza".

DEL PIERO - "Per andarlo a prendere nella classifica marcatori all-time della Juve dovrei prenderlo il motorino! Sarebbe una cosa bellissima, ma già è molto bello poter parlare spesso con lui".

CON CHIESA - "Tra un rigore e l'altro mi ha chiesto qualcosa, ma è roba che deve rimanere in campo".

ASSETTO OFFENSIVO - "Se rischi un po' puoi subire gol, ma hai più gente in area e puoi concludere con successo l'azione con più facilità. Oggi siamo stati bravi e potevamo segnare ancora di più".

E queste erano state le parole di Dybala al fischio finale