Ancora in stallo la trattativa che dovrebbe portare Paulo Dybala all'Inter. Secondo Sport Mediaset, con le tempistiche non si dovrebbe andare oltre la prossima settimana: prima però l'Inter dovrà cedere Sanchez e valutare l'addio anche con uno tra Correa e Dzeko. Intanto, anche Jorge Antun dovrà abbassare le pretese sulle commissioni: insomma, per ora il "patto" tra Dybala e Marotta regge, ma mancano ancora diversi pezzi per concludere il puzzle.