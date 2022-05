In casa Juve la priorità ora va tutta al mercato estivo, con la stagione che si è praticamente conclusa dopo la finale di Coppa Italia disputata e persa contro l'Inter all'Olimpico di Roma. Uno dei nodi cruciali da sciogliere è legato a chi prenderà l'eredità di Paulo Dybala, ormai prossimo a lasciare la Mole. In attesa di capire quale sarà la prossima destinazione della Joya c'è chi prova a portarsi avanti, come hanno fatto a Milano. Come si può vedere attraverso un video postato sull'account Instagram di Sky Sport infatti, in alcune bancarelle di Appiano sono già in vendita le maglie dell'Inter (non autentiche), con il nome della stella di Laguna Larga. Chissà se questo potrà essere di buon auspicio per i tifosi interisti o se invece si tratterà di una vera e propria congiura.