Sarà tradimento, nel caso in cui andasse all'Inter? Tra Dybala e i nerazzurri c'è praticamente tutto: un accordo di massima è stato trovato, di fatto serve solo che Marotta faccia spazio dal punto di vista degli ingaggi interni alla rosa. Tradotto: via Sanchez e magari Vidal, può subito entrare l'argentino, agli ultimissimi giorni da calciatore della Juventus.



Perché proprio l'Inter? Il progetto ha convinto Dybala, che è pronto a prendersi una rivincita sulla società che l'ha scaricato. I più delusi, ovviamente, sono i tifosi: "Trattato da capitano e poi va lì", si legge ovunque sui social. Ma sono in tanti quelli che ricordano da dov'è partita la storia e le "responsabilità" della scelta della società.



