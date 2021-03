Nell'ultimo commento per La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha lanciato una provocazione: se alla Juve questo Dybala proprio non serve più, perché non ne approfitta invece l'Inter. Si legge su Gazzetta: "Si dice sempre - ed è una verità - che sul mercato non esistano gli affari impossibili. Anche quelli che, apparentemente o per mille ragioni, sembrano irrealizzabili. Tra gli affari irrealizzabili, per mille motivi, ce n’è uno che - pure - dal punto di vista tecnico sarebbe davvero perfetto. Dybala all’Inter!". Sarebbe, per il giornalista, l'elemento che manca a Conte. E a volte può accadere pure l'impensabile, come Paulo in nerazzurro...