Come racconta Gazzetta, col rinnovo già in forno, per Simone servono però pure guarnizioni adeguate per rispettare la missione aziendale. Per questo, durante il vertice al decimo piano di viale della Liberazione, Paulo Dybala era presente anche senza essere nominato: l’Inter tutta sarebbe entusiasta di accoglierlo. Anzi, lavora per quello, senza angosciarsi sulle tempistiche visto il gradimento della Joya. I prossimi risparmi sugli ingaggi di Vidal e Sanchez da poco meno di 20 milioni lordi aiuteranno a formalizzare un’offerta che si avvicini alle richieste del giocatore.