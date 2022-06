Ore calde, frenetiche, per Paulo Dybala all’Inter. Come raccontato da Calciomercato.com, l’argentino è un obiettivo dichiarato di Marotta che da qualche giorno è ormai uscito allo scoperto. Dopo la dichiarazione dei giorni scorsi: “Speriamo possa giocare con noi la prossima stagione”, oggi l’affare è sceso ancora di più nel concreto, con l’arrivo di Jorge Antun in viale della Liberazione.



L'agente non ha voluto parlare ai microfoni dei giornalisti presenti, si è detto solo ottimista e ha sorriso durante tutto il tragitto. E' stato accompagnato da vari intermediari. Sorrisi e ambizione, Dybala verso l'Inter. Ed è ora in corso l'incontro decisivo. LE PAROLE DI PETRALITO - Petralito, intermediario della trattativa, ha parlato così ai giornalisti presenti in zona sede Inter: "Com'è andato l'incontro? Chiedete a Marotta. Se Marotta si è permesso di incontrare l'agente di Dybala in sede, è una cosa positiva".