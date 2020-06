Sempre in due, sempre in coppia. Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo vanno sempre in gol insieme. Dalla ripresa del campionato non è mai successo che segnasse uno solo di loro: prima col Bologna, poi con il Lecce e stasera a Marassi contro il Genoa. Due lampi, due magie: l'argentino ha segnato con un sinistro preciso che si è infilato all'angolino basso alla destra di Perin, CR7 con un destro di potenza. Cinque gol e un assist nelle ultime sei partite per Dybala, erano 4 anni che non aveva questo rendimento. Non solo, però: perché la Juve nelle ultime sei partite di campionato ha sempre segnato almeno due gol, eliminando il problema delle poche reti fatte.