Ecco le prime pagine dei giornali in edicola. Juventus in copertina per Tuttosport, che dedica la sua prima a Dybala: l'attaccante argentino non si muoverà da Torino, con il Psg respinto dopo l'ultimo tentativo. L'estate con la valigia in mano, d'altronde, è stata quella passata. "Notti magiche", invece, è il titolo scelto da Il Corriere dello Sport, che guarda al calcio estivo dei Mondiali del '90 per dare il bentornato al campionato di Serie A. Ieri, infatti, sono usciti i calendari ufficiali per la ripartenza, dopo l'emergenza coronavirus.