Tanto tuonò che non successe nulla. Secondo quanto riporta Libero, Dybala corre seriamente il rischio, se di rischio si può parlare, di rimanere alla Juventus. Anche se Barcellona e PSG definissero l’affare Neyrmar, l’attaccante argentino non sarebbe la prima scelta dei francesi. Leonardo infatti preferirebbe regalare Ousmane Dembelè a Tuchel. Il francese però deve ancora dare l’assenso definitivo al trasferimento e questo, al momento, sta tenendo la trattativa in sospeso. Dopo aver rifiutato Manchester United e Tottenham, Dybala sembra destinato a rimanere alla Juve. Resta da stabilire quale sarà lo spazio a disposizone!