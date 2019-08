Una volta, i silenzi valevano più di mille parole. Oggi, che il mercato si gioca anche via social, ogni messaggio può essere interpretato come un appello. Così,Instagram per pubblicare la sua prima fotoin questa nuova stagione in arrivo. Nessun messaggio, soloche richiama al colore della terza maglia dei bianconeri, ma non per questo il post ha meno valore: il Psg aspetta, ma al momento la Joya vuole godersi il suo tempo alla Juventus. Anche se potrebbe essere finito.I tifosi dello United non hanno preso molto bene il mancato trasferimento, per volontà del giocatore, di Dybala ai Diavoli Rossi. Così, come si vede dai commenti in calce al post, sono scattati su tutte le ire: "Manchester isn't for everyone".