Paulo Dybala al Manchester United dipende da Romelu Lukaku. Come appreso da Ilbianconero.com, lo United resta la squadra più interessata all'attaccante argentino il cui arrivo a Manchester dipende però dall'attaccante belga cercato dall'Inter. In caso di partenza di Lukaku, Dybala diventerà il primo obiettivo per l'attacco dei Red Devils che potrebbero sborsare una cifra superiore agli 80 milioni, che è quella richiesta dalla Juve per l'eventuale cessione dell'attaccante argentino che rientrerà a Torino il 4 agosto.