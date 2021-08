L’Udinese pernon è un’avversaria come le altre. Paulo è tornato al centro del progetto, coccolato da Allegri e dalla Juventus. Dopo i tanti problemi, il suo precampionato ha mostrato il lato migliore della Joya che oggi a Udine vuole ricominciare alla grande. Come scrive la Gazzetta: "tra reti e assist è l’avversaria contro cui ha firmato più gol in carriera, sedici: dieci marcature (di più solo con la Lazio, 11) e sei passaggi vincenti. In sedici partite (solo Milan, Lazio e Atalanta sono le avversarie incrociate più volte) fa la facile media di un gol a partita, tra quelli segnati o fatti segnare: quattro su rigore e tre su punizione, quindi occhio ai calci piazzati".