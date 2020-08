Paulo Dybala è tornato ieri alla Continassa e Andrea Pirlo spera di averlo a disposizione per l'inizio del campionato, fissato per il 19 settembre. La coppia Dybala-Ronaldo ha fatto sognare i tifosi bianconeri la scorsa stagione e lo stesso sperano che accada in questa. Ieri per La Joya è stato il primo giorno di scuola ma nella testa dell'argentino non c'è solo il campo. Resta, infatti, il problema rinnovo. La scorsa settimana l'agente Jorge Antun aveva smentito le voci di una sua partenza e lo stesso ha fatto Pirlo nella sua prima conferenza stampa da allenatore della prima squadra della Juve. Insomma, la volontà di continuare assieme c'è. Ci saranno anche i soldi?



IL PUNTO - Come scrive Il Corriere dello Sport, resta una distanza ancora importante dal punto di vista economico tra il calciatore e la Juve che punta ad abbattere il monte ingaggi ed è consapevole di dover mettere sul tavolo almeno un rinnovo a doppia cifra. Certo è che la volontà è quella di rinnovare il contratto dell'argentino che scade nel 2022. L'idea di Pirlo è quella di fondare la squadra del 2020/21 (ancora) attorno a Dybala e CR7 ma il futuro a lungo termine dell'argentino deve essere risolto il prima possibile e tra la Juve e Dybala c'è ancora distanza.