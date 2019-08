Paulo Dybala è al centro del mercato. L'attaccante argentino può lasciare la Juventus che resta con un orecchio teso al mercato. Il club bianconero Martedì è previsto un summit di mercato tra il suo entourage e la dirigenza del PSG mentre lui si gode il giorno libero concesso da Maurizio Sarri. Un giorno al lago per allontanare i dubbi sul futuro che lui, a dire il vero non ha. Paulo vuole restare in bianconero.