di Andrea Menon, inviato a Milano

Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur sono i volti scelti dalla Juve per la presentazione della nuova maglia 2019/20 all'Adidas Store del centro di Milano. Tantissima l'attesa dei tifosi, che per vedere i propri beniamini si sono radunati fin dal mattino, creando una fila lunga dal (quasi) centro di Corso Vittorio Emanuele fino a San Babila. Un fiume di gente disposto a tutto pur di farsi firmare la maglia dal numero 10 bianconero e dal centrocampista uruguagio. I cori dei tifosi sono soprattutto per la Joya, a cui cantano: "Resta con noi" e "Portaci la Champions".





IlBiancoNero.com è presente all'Adidas Store di Milano con l'inviato Andrea Menon: sfoglia in gallery le immagini e i video