Il bel gesto di Paulo Dybala, per la sua Argentina, per Laguna Larga. La sua seconda famiglia, quell'Instituto in cui è cresciuto tanto, affrontando una vita difficile, condizionata anche dalla morte del padre. Dybala è diventato grande e da lì se n'è andato, non dimenticandosi però di Cordoba. E proprio lì ha voluto dare una mano, donando una cifra milionaria per aiutare l'Argentina.



Lo svela Gustavo, il fratello di Paulo a Cadena 3: “È una donazione di Paulo, che sta lavorando con il ministro Diego Cardozo, ci sono 12 milioni di pesos di attrezzatura per questa pandemia. L'attrezzatura è stata acquistata, ci vorranno giorni perché arrivi. Tutto sarà destinato agli ospedali Capital. Andrà a Rawson, San Roque e Florencio Díaz. Ha anche acquistato uno stand di biosicurezza. Quello di mio fratello è un grande gesto per Córdoba, per Laguna Larga".