Alcune dichiarazioni di Paulo Dybala nell'intervista Youtube con i giovanissimi tifosi della Juventus: "L'importanza di questa maglia? C'è responsabilità e duro lavoro fin dal primo momento. Quando mi è stato chiesto di indossare addirittura il numero 10 è stato difficile addossarmi tale responsabilità. Ma al di là di quello, è importantissimo il simbolo che porti sul petto, quel logo che ti ricorda di dover dare sempre di più per questa squadra. Segnare all'Allianz Stadium è una soddisfazione unica: lavoriamo tanto per arrivare a questo e poter festeggiare con voi. Non vediamo l'ora di scendere in campo insieme, e poi noi attaccanti l'unica cosa che vogliamo fare è segnare, a volte ci piace anche immaginare come esulteremo. Difficile trovare una sola parola per descrivere l'insieme di emozioni che provo".