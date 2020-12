Nell'intervista ai piccoli tifosi bianconere rilasciata ai canali ufficiali della Juventus, Paulo Dybala ha anche parlato della sua esultanza che l'ha reso ormai celebre, la Dybala Mask: "Sono un appassionato dei gladiatori, mi piace come si mettevano la maschera per affrontare le loro battaglie. A volte nelle partite di calcio, anche se è la nostra passione ed è ciò che amiamo, attraversiamo momenti difficile, allora ho pensato a questo gesto per esultare a ogni gol: mi piace il messaggio che posso mandare a tutti quanti, non solo a chi gioca a calcio".