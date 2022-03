Adesso è cominciata la corsa a Paulo Dybala. Sembra scontato dirlo, ma occorre ribadirlo: un giocatore di questo calibro, al netto dei problemi fisici delle ultime due stagioni, svincolato a parametro zero, ha mercato e fa gola a numerosissime squadre. Prima tra tutte, l’Inter di Marotta che vanta un rapporto personale con la Joya: fu lui a volerlo e portarlo a Torino da Palermo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra sarebbe pronta ad un’offerta di circa 7 milioni complessivi, bonus compresi. Intanto, dall’Argentina rilanciano la notizia di un incontro, già fissato nei prossimi giorni, tra Marotta e l’entourage di Dybala.



Restare in Italia e accasarsi nel club rivale di quello che lo ha scaricato. La suggestione è importante, ma vorrebbe anche dire spezzare il cuore alle migliaia di tifosi bianconeri che, alla Joya, non hanno smesso di voler bene nemmeno dopo la rottura di ieri. Si affollano i pensieri nella testa di Dybala, questo è sicuro. Nel frattempo, però, si aprono anche le vie che portano all’estero; su tutte, la Spagna. Il procuratore Jorge Antun, infatti, avrebbe iniziato le pratiche per l’abilitazione ad operare nella Liga: Barcellona e Atletico Madrid seguono da vicino gli sviluppi.