In questo momento, Paulo Dybala è impegnato su un doppio fronte: convincere con la maglia dell'Argentina e decidere quale sarà il suo futuro. Sullo sfondo, il Mondiale in Qatar a cui vorrebbe, chiaramente, partecipare. Come riferito dal giornalista di Tyc Sports, Gaston Edul, però, uno tra la Joya e Correa potrebbe essere escluso dalla lista dei convocati per il Mondiale in Qatar.