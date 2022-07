Dopo la conferenza stampa di presentazione ufficiale, Pauloè stato "svelato" anche ai tifosi dellanella suggestiva location del Colosseo Quadrato all'Eur. Una vera e propria accoglienza da re per la Joya: secondo la Gazzetta dello Sport erano presenti circa 10.000 tifosi."Sono molto orgoglioso di conoscervi, giocare qui è sempre stato difficile per quello che fate voi. Essere qui è un privilegio, mi viene voglia di entrare all’Olimpico con tutti voi sotto la curva. Sarà una responsabilità tutto questo, ma sarà anche molto bello. Voglio mettermi in forma velocemente per questo pubblico incredibile che è qui con noi. Il derby? Me lo immagino bellissimo. Daje Roma"