Non ci sono più indugi: la Juventus ha il suo nuovo numero 9 e si chiama Alvaro Morata. Per lui si tratta di un ritorno, nel 2015 raggiunse la finale di Champions League con Andrea Pirlo, che adesso lo allenerà. Il centravanti spagnolo si è recato al J|Medical per sostenere le visite mediche di rito e presto potrà raggiungere il resto della squadra. Grande accoglienza per lui, come testimoniato sui social da Paulo Dybala, che non vedo l’ora di poter duettare in campo con lui: “Che bello averti di nuovo”.