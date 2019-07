C'è chi l'ha dato ormai per partente, c'è chi studia i possibili viaggi che la sua carriera dovrà necessariamente prendere. In realtà, Paulonon si è mai sentito così juventino. E a dimostrarlo ci ha pensato anche e soprattutto sui social, dov'è tornato dopo alcuni giorni di silenzio seguiti da una sconfitta dura in semifinale di Copa America subita dalla sua Argentina contro gli avversari storici del Brasile. Per Paulo, un bottino amaro: 19 minuti totali e chiaramente nessun gol. Ma una buona notizia è arrivata: la Juve ha riportato a casa l'amico Gigi. E allora, un po' di felicità può trasparire. Oltre alla voglia di restare alla Juventus.