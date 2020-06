è carico e non vede l'ora di scendere in campo domani nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. L'argentino manda un messaggio alla Juve dai suoi profili social: "Mia Signora abbiamo aspettato che passasse la tempesta. Ci siamo quasi e potrai rivederci in azione, percepire il nostro amore, daremo tutto per te. Lotteremo per te dedicandoti ogni vittoria. Quando l'attesa sarà finita saremo tutti pronti".