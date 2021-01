Non c'è ottimismo in casa Juve sul recupero di Alvaro Morata per domani in occasione del big match contro il Milan capolista. Lo spagnolo ha ancora problemi muscolari e allora via libera a Paulo Dybala dal primo minuto. L'argentino ha segnato contro l'Udinese ritrovando il sorriso e fiducia in se stesso. In quell'abbraccio con Pirlo c'è tutto, uniti verso l'obiettivo. Anche perché a San Siro La Joya dovrà sfatare un tabù: Dybala infatti non ha mai segnato in quello stadio con la maglia bianconera.