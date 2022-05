Ci sarà anche Jorge Antun, a Torino. L'agente di Dybala non mancherà all'appuntamento con la finale di Coppa Italia, l'ultima di Dybala da numero 10 della Juventus. Il procuratore continua il suo giro d'Europa, insieme agli intermediari. La situazione? resta sempre la stessa. A partire dall'Inter.



CON L'INTER - Per CM, i nerazzurri - per formalizzare una proposta ritenuta adeguata - devono ancora fare spazio a bilancio e in organico, anche se probabilmente Paulo spera ancora di poter evitare un trasferimento che almeno una buona parte di tifosi bianconeri farebbero fatica a perdonargli pur essendo lui il tradito (dalla Juve). IL DORTMUND - Oggi intanto è arrivata una mossa concreta da parte del Borussia: ha ufficializzato Karim Adeyemi, dopo l'addio di Haaland. Dybala in Premier continua a registrare le situazioni interessanti grazie alla sponda con Frank Trimboli, ci sono Newcastle e Arsenal, più indietro Tottenham e Manchester United. E c'è sempre la Roma, non a caso città sullo sfondo di questa giornata.