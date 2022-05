Le prime pagine dei giornali in edicola venerdì 13 maggio:



GAZZETTA DELLO SPORT - Le scelte di Allegri dividono i tifosi e in società nervi tesi tra Agnelli e Nedved. Rinnovo difficile per Bernardeschi. Il mercato è un problema: Zaniolo più lontano.



TUTTOSPORT - "ALLEGRI, CAMBIA - ARBITRI, BASTA - POGBA, RIECCOLO". Max è straconfermato, ma per il futuro serve un salto di qualità. Gli ex arbitri unanimi: “rosso per Brozovic e rigori dubbi”. Cherubini e Arrivabene a caccia di nuovi leader: ora valutano il ‘Polpo’ e preparano l’offerta per Di Maria.



CORRIERE DELLO SPORT - Dybala a Roma, Mourinho lo vuole. I Friedkin pronti ad accelerare se il club andrà in Europa. Tirana cambia gli investimenti. Prime aperture di Paulo.