. Oltre a Cristiano Ronaldo, la Juventus ha un altro dilemma da risolvere: Paulo Dybala. Per la Joya, non è in dubbio la permanenza, ma il tema riguarda il rinnovo del contratto in scadenza l’anno prossimo. C'è la volontà comune delle parti di arrivare a un accordo, ma le buone prospettive che si intravedono non bastano. Perchè è vero che Dybala vuole la Juve e solo la Juve e il rinnovo è sempre stato il suo pensiero, ma poi servono le firme. Ed è vero anche che Allegri ha deciso di puntare forte sul Diez, mettendolo al centro della sua Juve 2.0.Sul rinnovo si va a caccia dell'intesa economica, che sarà anche l’argomento dei colloqui che riprenderanno a breve tra la società e l’entourage dell’argentino. Tra lunedì e martedì prossimo Dybala verrà raggiunto a Torino dal suo agente, Jorge Antùn. Così ripartirà il dialogo, anche se i tempi per arrivare al brindisi non saranno in ogni caso brevissimi. Come scrive il Corriere dello Sport,