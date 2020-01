Anche chi adesso è un idolo indiscusso nel calcio mondiale è cresciuto cercando di imitare le giocate di qualcun altro. È proprio il caso dicon, che in Argentina rappresenta ancora oggi la sublimazione del calcio, esempio indiscusso per i ragazzi cresciuti con il pallone tra i piedi tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000.

E proprio de 'El Mudo' ha parlato il numero dieci della Juventus in un'intervista al portale argentino 'Otro':

Alla fine, però, la classe del Mudo ha vinto, e con essa anche la fede calcistica di papà Adolfo:

Con il tempo mi sono legato a Riquelme. L’ho fatto per come giocava, per il modo in cui sapeva muoversi e per la tranquillità con cui faceva le cose in campo. Quando andavo ad allenarmi cercavo di imitarlo sempre: volevo fare quello che faceva lui perché è stato veramente incredibile.