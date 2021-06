Paulo e Gonzalo, Dybala e Higuain: amici veri. Come racconta Tuttosport, i due si sono rivisti a Miami, dove il Pipita ha ospitato l'amico allo stadio per il match tra l'Inter Miami e Orlando. "Fa specie riflettere sul fatto che adesso Higuain sia emigrato all’altro mondo e Dybala sia ad un anno dalla scadenza di contratto senza la benché minima (almeno per qualche settimana, ancora) bozza d’accordo per un prolungamento - si legge sul quotidiano -. Di certo, però, quanto sta accadendo a Miami offre ai dirigenti bianconeri una discreta serie di spunti di riflessione. In termini di simboli e in termini concreti".