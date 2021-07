Ormai da metà giugno Paulo Dybala si trova a Miami con la sua fidanzata Oriana Sabatini, al lavoro per farsi trovare in forma a metà luglio per il ritiro estivo della Juventus. In queste tre settimane circa abbiamo visto sul profilo Instagram dell'attaccante argentino diverse foto relative al suo duro lavoro nella città della Florida, ma in tutto questo come se la passa Oriana? Naturalmente bene, tra scatti innamoratissimi con Dybala e uscite con le amiche, e come giusto che sia tanto mare, anche in barca!

Qui di seguito una compilation di foto tratte dai profili Instagram di Oriana Sabatini e Paulo Dybala in questo periodo a Miami: