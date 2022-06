Una foto diventata subito virale, una foto che sa di annuncio per il futuro. Il proprietario del ristorante Forte dei Marmi a Miami, negli Stati Uniti, è l'autore di questo messaggio, pubblicato su Instagram come didascalia di una foto in compagnia dell'attaccante argentino ormai ex Juventus e del suo connazionale Joaquin Correa, oggi all'Inter.