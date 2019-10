Fin dal primo giorno amico mio @ClaMarchisio8 https://t.co/1HWBvtLDJ9 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) October 7, 2019

Uno in studio, l'altro il zona mista. Il post Inter-Juventus ha visto protagonisti Claudio Marchisio e Paulo Dybala, con il principino inedito opinionista di Sky Sport dopo il ritiro annunciato lo scorso giovedì. Così, nel day after,: "​Non importa la distanza, guardatevi sempre come ci guardiamo io e Dybala" ha scritto sul proprio Twitter. Pronta la risposta de La Joya, che ha retweettato "​​Fin dal primo giorno, amico mio".