Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Juventus TV al termine di Bologna-Juve.



ALTRO GRAN GOL - "Grazie! E' passato tanto tempo, scherzavo con gli amici e ho detto: è da tanto che non faccio gol in Serie A. Oggi per fortuna è arrivato e sono molto contento. Intuizione? In quel momento ho immaginato... Fede non aveva tante opzioni, per la giocata potevo prendere la palla o scaricare. Dovevo essere pronto. Ho pensato che il difensore facesse quel movimento, sono rimasto nella posizione in cui mi piace calciare".



VITTORIA IMPORTANTE - "Sicuramente 3 punti in meno per il campionato, tre in più per la classifica. Servono per noi. Difficile giocare così, con stadi vuoti dov'è difficile concentrarsi. E' diverso. Mancano i tifosi, è brutto giocare così e speriamo possano tornare. Però è importante per ciò che arriva. Crescita? Brillantezza, cattiveria. Tante occasioni per chiuderla, poi abbiamo fatto gol. Bravi dietro a non concedere nulla. Dopo il 2-0 la squadra è calata, non deve succedere perché magari ti fanno un gol e la partita può girarsi. Poi per il resto siamo stati bravi".