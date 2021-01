Paulo Dybala sta crescendo di condizione e le prestazioni offerte in campo ne risentono, in positivo. Adesso, per mettere la ciliegina sulla torta, manca solo il rinnovo di contratto e le discussioni, secondo quanto riporta La Stampa, potrebbero riprendere a fine mese: "Dybala vuole essere di nuovo protagonista in questa Juve, dopo essere finito ai margini anche per i problemi fisici che l’hanno colpito duramente ad inizio stagione, ma la sfida è doppia per l’argentino. In ballo, infatti, c’è anche il rinnovo del contratto e dopo qualche tensione di troppo, sfociata nel botta e risposta a distanza con il presidente Agnelli lo scorso 13 dicembre dopo il gol al Genoa, la sensazione è che le parti siano pronte a confrontarsi per trovare un accordo e così prolungare un contratto che scade tra 17 mesi. A fine mese tornerà in Italia il suo procuratore e si cercherà di trovare una quadra tra le richieste del giocatore (13 milioni di euro a stagione visto che è stato indicato come il punto fermo del futuro) e l’offerta del club (10 milioni tutto incluso fino al 2025)".