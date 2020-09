5









Paulo Dybala è tornato alla Continassa, lavorando a parte per riprendersi il prima possibile dall'infortunio che l'ha escluso nell'ultima parte della stagione appena terminata, facendogli saltare il fondamentale incontro con il Lione. E' tornato e vuole continuare ad essere il simbolo della Juve, nel presente e nel futuro, anche se alcune mosse non l'hanno decisamente convinto. Fabio Paratici qualche settimana fa ha fatto capire che il rinnovo del contratto della Joya sarebbe stata solo una formalità, qualcosa per cui mancavano pochi dettagli, eppure il discorso è in stallo. La Juve ha cominciato a fare alcune riflessioni nelle ultime settimane e Dybala è ritornato tra i sacrificabili, per un'offerta importante che garantisca una straordinaria plusvalenza. LA SORPRESA - Negli ultimi giorni, poi, le voci si sono placate e così è ricominciata la stagione, ancora senza un accordo però... Al momento comunque nessun club si è fatto vivo e nel frattempo a favore di Dybala si è espresso anche Andrea Pirlo, scrive la Gazzetta, che aggiunge: le parole del tecnico hanno rassicurato l’argentino, già tranquillizzato dal colloquio che ha avuto con Igor Tudor, il vice di Pirlo che alla Continassa sta parlando con tutta la rosa e che gli hanno fatto piacere, nonostante le molte perplessità. Resta sul tavolo comunque la questione del contratto (scadenza 2022) e prima o poi dovrà essere affrontata e da questo punto di vista - aggiunge la rosea - Paulo e il suo entourage sono sorpresi che la Juve non si sia fatta viva in queste ultime settimane, per proseguire il discorso rinnovo iniziato tanto tempo fa. Il nodo resta l’ingaggio, Dybala vorrebbe chiudere prima dell'inizio del campionato.