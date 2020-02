Blaiseha organizzato a Parigi, nella suggestiva cornice di Disneyland, una festa benefica intitolata "Gala des Tremplins". Una giornata piena quella del giocatore della Juventus, che dopo la sfida casalinga contro la Fiorentina è tornato in patria per fare nuovamente gli onori di casa, per il party da lui organizzato. Il viaggio verso la Francia di Matuidi, è stato accompagnato anche da Paulo Dybala, che tra stories e post ha voluto dare il suo personalissimo ringraziamento all'amico e collega Blaise. 'Merci', il suo commento. Correlato da questi scatti che potete vedere qui in basso.