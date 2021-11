Max Allegri va a caccia di soluzioni che compensino una mancanza forte in questo inizio di stagione: appena 18 i gol della Juve, di cui solo uno segnato su azione dai suoi attaccanti negli ultimi due mesi, quello di Moise Kean con la Roma. E allora via al tridente, con Morata o Kean in mezzo, ma soprattutto Federico Chiesa e Pauloai lati. La Joya ritorna in campo contro l'Atalanta dopo lo spezzone contro il Chelsea. La Juve ha un bisogno infinito della sua classe e della sua imprevedibilità, con Allegri ormai pronto a lasciarlo libero di inventare, facendolo partire dalla fascia destra del tridente con licenza di andare dove lo porta il cuore, come scrive il Corriere dello Sport.