Le parole di Dybala a Dazn:



PARTITA - "Abbiamo fatto una bellissima partita come carattere e gioco, dobbiam oavere carattere, dobbiamo avere più controllo quando andiamo in vantaggio"



EQUILIBRIO - "Noi guardiamo ogni partita sappiamo stiamo facendo bene e dobbiamo trovare continuità, non siamo dove vogliamo e dobbiamo raggiungere l'obiettivo"



NON ESULTANZA - "C'era un mio amico e non lo trovavo, l'ho cercato in tribuna e non l'ho trovato. Rinnovo? Non ho niente da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio o marzo non so, io sono a disposizione del mister"