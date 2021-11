Al canale ATP, Paulo Dybala e Matteo Berrettini. Il tennista invita il bianconero: "Ci sarà questo appuntamento a Torino Nitto Atp Finals e visto che tu vivi a Torino sarebbe bello incontrarci di persona". La risposta di Paulo: "Sicuramente, lo sai che se venite a Torino siete ospiti nella nostra casa".



SU WIMBLEDON - Berrettini: "Se penso a Wimbledon penso solo a cose positive nonostante io abbia perso la finale. Ho dormito bene, però, non ho mangiato praticamente nulla e durante la finale mi sono sentito stando. Avevo lo stomaco chiuso. Tu hai mai vissuto una partita così, una partita che hai sentito particolarmente?"



LA RISPOSTA DI DYBALA - Dybala: "L'esordio quando giocavo in Argentina e avevo 17 anni. Il mio sogno si stava per avverare. Avevo tanta energia in corpo. Non sapevo cosa fare e quando siamo arrivati al campo mi hanno fatto fare nello spogliatoio una partita a calcio - tennis per sciogliere la tensione. Hai visto, ad inizio carriera, quello mi aiutato, sono entrato in campo e ho fatto una bellissima partita. Il mio esordio è stato speciale. Ma anche la finale di Champions League con la Juventus. Ho cercato di addormentarmi da solo senza cercare di andare a dormire prima, ma non riuscivo a dormire. È impossibile dormire. Però credo che quelle sensazioni li siano bellissime. C'è tanto di noi. C'è quello che il corpo ha fatto negli allenamenti e tutto quello che abbiamo fatto per arrivare a quel momento. E quel momento significa tanto per noi. Ed è per quello che il corpo reagisce in quella maniera"



GLI SCHERZI - Berrettini: "​Ho quasi un rapporto padre-figlio con il mio allenatore. Scherziamo, lo registro mentre dorme, lo sveglio".

Dybala: "Se lo facessi ad Allegri mi licenzierebbero".



FEDERER - Berrettini: "Personalmente, non ho mai nascosto di essere cresciuto idolatrando Roger. Mi è piaciuto il modo in cui ha fatto sembrare tutto facile, quasi come Ronaldinho".

Dybala: "Anche io, alcune volte per guardare le sue partite ho saltato le gare di calcio. Purtroppo non l'ho mai visto di persona, ma spero di poterlo fare".