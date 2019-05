"Sono stati 4 anni al tuo fianco, dentro e fuori il campo. Il tuo modo di essere, quello che trasmetti: sono stato fortunato a trovare nella vita un compagno anzi un amico come te, ricevere la fascia di capitano nella tua ultima partita sicuramente non lo dimenticherò, come tutte le volte che ti abbiamo fatto arrabbiare in questo ultimo mese però .. come ti ho detto tante volte ieri, Grazie barza, grazie di cuore. Ti voglio bene". Con queste parole Paulo Dybala saluta Andrea Barzagli con un post su Instagram. L'attaccante argentino non è stato l'unico a mandare un messaggio social al difensore bianconero che ieri ha salutato l'Allianz Stadium tra le lacrime.



QUANTI MESSAGGI! Tanti i messaggi, sia dei giocatori della Juventus che di alcuni ex compagni come Paul Pogba, Arturo Vidal e Medhi Benatia che in una stories su Instagram tesse le lodi del difensore toscano. Il messaggio di Dybala è l'ennesima dimostrazione d'affetto per l'attaccante argentino che ieri sera ha ritirato la coppa Scudetto vestendo proprio la maglia di Barzagli.



Nella nostra gallery tutti i messaggi di oggi per la 'Roccia' bianconera