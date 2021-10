Calciomercato e arbitri, queste le news principali sulledei quotidiani sportivi in edicola."Arbitri e Var, una disfatta", titola il quotidiano, in riferimento non solo all'episodio di Juve-Roma: "Gli ultimi casi dell'Olimpico, Udine e Torino scuotono la Serie A".Un'importante novità sul fronte Dybala arriva da Tuttosport. Stavolta non c'entrano le condizioni fisiche dell'argentino - che secondo il quotidiano torinese proverà a rientrare contro l'Inter - ma il suo rinnovo: "Dybala 2026, finalmente sì!", il titolo in prima pagina. "L'agente dell'argentino torna in Italia, firma imminente".Apertura dedicata alle milanesi: Inter e Milan si giocano gran parte del loro futuro in Champions League contro Sheriff e Porto. "Euro o mai più"