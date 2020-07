Dei quotidiani sportivi italiani, solo Tuttosport mette la Juventus in prima pagina. E lo fa con un tema particolarmente caro ai tifosi juventini: l'accordo per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Il giornale torinese mette l'anno 2025 in rosso, sotto a una foto dell'argentino che esulta con la "Dybala Mask". Accanto si legge: "Accordo vicino con la Juve per un ingaggio a crescere intorno ai 10 milioni di euro. La Joya avrà anche un importante ruolo di uomo immagine". Per poi concludere con un riferimento a un altro attaccante bianconero, dalla situazione ben diversa: "Patto con Higuain".