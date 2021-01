2









Paulo Dybala, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto augurare buon 2021 a tutti i suoi followers e tifosi. Ecco le sue parole: "​Ciao a tutti, come state? Spero tutto ok. Non volevo terminare l'anno senza salutarvi, senza poter ringraziarvi di poter essere stati con noi. 2020, un anno difficile per tutti, una pandemia mondiale. Grazie a medici, infermieri, a tutti quelli che lavorano in laboratorio, a chi sta trovando la cura così da chiudere con questo virus. Abbraccio tutti coloro che hanno sofferto, persone vicine e lontane, tanti ancora stanno lottando con il virus. Vi mando tutta la forza del mondo, che possiate uscirne come ho fatto io all'inizio. Un anno davvero difficile, molti cambiamenti, molte cose nostre. Ci siamo attaccati alla famiglia, ci siamo valorizzati e non era facile. Nel calcio ci siamo dovuti preparare, siamo tornati a giocare senza persone ed è stranissimo. Era la prima volta, senza persone è molto brutto, senza il loro affetto e la loro forza. Speriamo non accada più. Buon 2021, state con i vostri familiari. Vi auguro il meglio!".