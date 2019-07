Your browser does not support iframes.

Lukaku alla Juve? Sì, ma dipende da Dybala. Dybala che è il protagonista delle prime pagine in edicola, specialmente quelle italiane. 'Lukaku alla Juve, la chiave è Dybala', si legge sul Corriere dello Sport. Che sottolinea: 'Paratici può soffiare all'Inter la punta in cima ai desideri di Conte. Decisiva la risposta dell'argentino: il Manchester United lavora per il sì'.



Su Tuttosport, si fanno i prezzi: 'Dybala? 100 milioni'. "Diventa incandescente la sfida fra Juve e Inter per ingaggiare Lukaku: il Manchester United lo valuta 85 milioni, i bianconeri ne chiedono 15 in più per cedere l'argentino. Marotta non molla, ma irrompe anche il Tottenham".



Nella gallery, le prime pagine.