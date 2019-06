Come riporta il sito fichajes.com, non ci sarebbe solo il Napoli su Duvan Zapata, ma anche la Juventus. Il colombiano, reduce dalla miglior stagione in serie A (26 gol in stagione, tra campionato e coppa), potrebbe essere per Sarri il centravanti di quantità che serve per completare il parco attaccanti, ora che Higuain sembra essere in uscita. Il presidente dell'Atalanta Percassi, dal canto suo, ha fissato il prezzo, che si aggirerebbe tra i 50 ed i 60 milioni di euro.